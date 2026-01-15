Dnevni horoskop, Jarac, 15. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Povjerenje se gradi kroz djela. Stabilnost postaje prioritet. Odnosi dobivaju ozbiljniji ton.

Posao: Profesionalna odgovornost dolazi u fokus. Postignuća se prepoznaju. Dugoročni planovi dobivaju potvrdu. Financijska sigurnost se učvršćuje.

Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove iscrpljenosti. Potreba za odmorom postaje očita. Regeneracija dolazi kroz disciplinu. Snaga se postupno vraća.