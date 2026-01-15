Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 01. 2026.

Ljubav: Sloboda i emocije traže novi balans. Odnosi se promatraju realnije. Iskrenost donosi olakšanje. Stari obrasci se napuštaju.

Posao: Motivacija se vraća kroz jasne ciljeve. Nova vizija donosi optimizam. Financijska pitanja zahtijevaju pažnju. Entuzijazam se stabilizira.

Zdravlje: Energija se obnavlja postupno. Tijelo traži kretanje, ali bez pretjerivanja. Psihički optimizam jača. Umor se povlači.