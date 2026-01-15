Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 01. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije izlaze na površinu. Istine koje su dugo skrivane postaju jasnije. Odnosi prolaze kroz transformaciju. Povezanost se produbljuje.
Posao: Fokus se stavlja na dugoročne ciljeve. Strateško razmišljanje donosi prednost. Stare prepreke gube snagu. Kontrola se preuzima suptilno.
Zdravlje: Unutarnje napetosti se otpuštaju. Tijelo prolazi kroz fazu čišćenja. Psihička snaga jača. Intuicija vodi prema ravnoteži.
