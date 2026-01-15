Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 15. 01. 2026.
Ljubav: Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Osjećaji su pojačani, ali jasniji. Povezanost se osjeća na dubljoj razini. Prošlost se pušta.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Rad u tišini donosi najbolje rezultate. Inspiracija se pojavljuje neočekivano. Fokus je na osobnom smislu rada.
Zdravlje: Osjetljivost je povećana. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreba za povlačenjem je izražena. Unutarnji mir donosi olakšanje.
