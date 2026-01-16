Dnevni horoskop, Bik, 16. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaj bliskosti gradi se polako, ali temeljito. Emotivna sigurnost dobiva novo značenje. Neki odnosi ulaze u mirniju fazu. Tišina govori više od riječi.

Posao: Financijska stabilnost postaje važna tema dana. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise. Ulaže se trud koji neće odmah dati rezultat, ali ima težinu. Strpljenje se pokazuje kao prednost.

Zdravlje: Organizam traži sporiji ritam. Umor se povlači uz pravilnu raspodjelu energije. Fokus je na unutarnjoj snazi.