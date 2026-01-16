Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 16. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja se prirodno privlači, bez dodatnog truda. Emocionalna sigurnost jača kroz priznanje i poštovanje. Jedan pogled nosi više značenja. Samopouzdanje djeluje privlačno.
Posao: Preuzima se inicijativa u važnim situacijama. Trud postaje vidljiv drugima. Autoritet se gradi bez potrebe za dokazivanjem. Financijski aspekti dobivaju pozitivniji ton.
Zdravlje: Vitalnost je pojačana. Tijelo reagira snažno i stabilno. Energija se koristi učinkovito.
