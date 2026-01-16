FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se proživljavaju duboko, ali tiho. Intenzitet se osjeća bez potrebe za riječima. Jedna istina izlazi na površinu. Povjerenje se testira, ali i jača.

Posao: Usmjerenost na cilj je izražena. Skrivene okolnosti postaju jasnije. Financijska pitanja zahtijevaju odlučnost. Snaga dolazi iz kontrole situacije.

Zdravlje: Regeneracija je naglašena. Tijelo pokazuje otpornost. Introspekcija donosi olakšanje.

