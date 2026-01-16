Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 01. 2026.
Ljubav: Harmonija u odnosima postaje važan cilj. Emocije se izražavaju suptilno. Ravnoteža između davanja i primanja dolazi do izražaja. Ljepota se pronalazi u jednostavnosti.
Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Donose se odluke koje traže objektivnost. Diplomacija daje rezultate. Radna atmosfera se smiruje.
Zdravlje: Psihička ravnoteža ima ključnu ulogu. Potreban je sklad između tijela i uma. Umjerenost donosi stabilnost.
