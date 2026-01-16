FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 16. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 16. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Harmonija u odnosima postaje važan cilj. Emocije se izražavaju suptilno. Ravnoteža između davanja i primanja dolazi do izražaja. Ljepota se pronalazi u jednostavnosti.

Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Donose se odluke koje traže objektivnost. Diplomacija daje rezultate. Radna atmosfera se smiruje.

Zdravlje: Psihička ravnoteža ima ključnu ulogu. Potreban je sklad između tijela i uma. Umjerenost donosi stabilnost.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 01. 2026.