Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom osjeća se i u emotivnim odnosima. Otvorenost donosi olakšanje. Spontanost osvježava odnos. Emocije se dijele bez zadrške.
Posao: Planovi se šire izvan uobičajenih okvira. Vizija budućnosti postaje jasnija. Prilike dolaze kroz nove ideje. Optimizam pokreće akciju.
Zdravlje: Povećana je potreba za kretanjem. Energija se brzo obnavlja. Tijelo traži dinamiku.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Rubina
VRIJEDAN GOL /
Marin Ljubičić ušao u finišu pa u nadoknadi spasio Union Berlin
UHIĆENA DJEVOJKA (17) /
Brutalno ubojstvo na ulici: Mladić (17) iskrvario na pločniku, policija ga pokušala spasiti
SVIJET SE DIGAO /
Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?
'UBIJAJU SVE' /
Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Moj prijatelj upucan je u glavu, prosvjedi se nisu primirili...'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 01. 2026.