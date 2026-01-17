Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Sigurnost i stabilnost postaju glavne teme. Emocionalni odnosi dobivaju dublju notu povjerenja. Stare nesigurnosti gube snagu. Mir se osjeća i bez riječi.
Posao: Razmišljanja o financijama zauzimaju veći dio fokusa. Vrijednost vlastitog truda sagledava se drugačije. Unutarnji stav prema radu prolazi kroz promjenu. Donosi se tiha odluka o granicama.
Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam. Osjeća se potreba za prizemljenjem. Napetosti se povlače kroz odmor. Opće stanje se stabilizira.
Snovi i vizije: Snovi su mirni, ali snažni u porukama. Vizije su povezane s dugoročnom sigurnošću. Javlja se osjećaj unutarnje jasnoće. Slike iz snova ostaju dugo u mislima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SAPUNICA /
(Bivši) nogometaš Dinama pobjegao iz Turske. Klub prijeti tužbom
ZBOG TOGA ZABRANJEN U ARENI /
Thompson zapjevao pjesmu, cijela dvorana zagrmila, a pogledajte što radi muškarac na dnu snimke
ZABORAVLJENA TRGOVINA /
Već su trgovali otocima, ali Grenland bi Trumpa koštao puno više nego četiri već kupljena: Znate li koja?
ŠTO JE OVO? /
Gospođe u bojama i otkačene zastavice: Danska ima neku drugu navijačku kulturu
DRUGI DAN EP-A /
Poljaci i Mađari se umalo potukli, Švicarci iznenadili, a Danci 'razbili'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. i 18. 01. 2026.