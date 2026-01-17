Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Razgovori poprimaju emotivniji ton. Neizrečeno izlazi na površinu bez napora. Osjećaji se mijenjaju brzo, ali iskreno. U odnosima se osjeća nova dinamika.
Posao: Mentalna aktivnost je pojačana. Ideje se nižu bez konkretnog plana. Vikend donosi razmišljanja o novim smjerovima. Neke stare ambicije se ponovno javljaju.
Zdravlje: Umor je više mentalan nego fizički. Potreba za promjenom okoline postaje izražena. Tijelo reagira na brzinu misli. Ravnoteža se traži spontano.
Snovi i vizije: Snovi su fragmentirani, ali znakoviti. Vizije dolaze u kratkim slikama. Podsvijest se izražava kroz simbole. Poruke se otkrivaju postupno.
