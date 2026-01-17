Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Analiza emocija postaje manje izražena. Osjećaji se prihvaćaju bez potrebe za objašnjenjem. U odnosima se osjeća smirenje. Male geste dobivaju veće značenje.
Posao: Misli se i dalje vrte oko obaveza, ali s manje pritiska. Vikend donosi priliku za mentalno pospremanje. Prioriteti se slažu sami od sebe. Osjeća se olakšanje.
Zdravlje: Tijelo reagira pozitivno na sporiji tempo. Napetosti se povlače kroz rutinu. Osjeća se stabilnost. Unutarnji balans je naglašen.
Snovi i vizije: Snovi su jasni i konkretni. Vizije se odnose na red i strukturu. Podsvijest traži jednostavnost. Poruke su praktične i umirujuće.
