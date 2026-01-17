Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom i povezanošću se isprepliće. Emocije se izražavaju spontano. Odnosi dobivaju dozu iskrenosti. Osjeća se optimizam.
Posao: Razmišljanja o budućim planovima postaju živahnija. Vikend donosi mentalno širenje vidika. Stare ideje dobivaju novi kontekst. Fokus je na mogućnostima.
Zdravlje: Energija je stabilna. Tijelo reagira dobro na kretanje. Osjeća se polet. Unutarnja motivacija raste.
Snovi i vizije: Snovi su avanturistički. Vizije su povezane s putovanjima i rastom. Podsvijest potiče širenje granica. Poruke su inspirativne.
