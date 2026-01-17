Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su intenzivne, ali kontrolirane. Duboke misli o bliskosti izlaze na površinu. Prošle strasti dobivaju novo značenje. Odnosi se produbljuju.
Posao: Unutarnji pritisci vezani uz moć i kontrolu se preispituju. Vikend donosi potrebu za povlačenjem. Strategije se slažu u tišini. Fokus je na unutarnjoj snazi.
Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Tijelo reagira na unutarnje tenzije. Regeneracija dolazi kroz introspekciju. Osjeća se dubinsko čišćenje.
Snovi i vizije: Snovi su intenzivni i simbolični. Vizije nose transformacijsku energiju. Podsvijest otkriva skrivene istine. Poruke su snažne.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SAPUNICA /
(Bivši) nogometaš Dinama pobjegao iz Turske. Klub prijeti tužbom
ZBOG TOGA ZABRANJEN U ARENI /
Thompson zapjevao pjesmu, cijela dvorana zagrmila, a pogledajte što radi muškarac na dnu snimke
ZABORAVLJENA TRGOVINA /
Već su trgovali otocima, ali Grenland bi Trumpa koštao puno više nego četiri već kupljena: Znate li koja?
ŠTO JE OVO? /
Gospođe u bojama i otkačene zastavice: Danska ima neku drugu navijačku kulturu
DRUGI DAN EP-A /
Poljaci i Mađari se umalo potukli, Švicarci iznenadili, a Danci 'razbili'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 17. i 18. 01. 2026.