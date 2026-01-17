Dnevni horoskop, Škorpion, 17. i 18. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali kontrolirane. Duboke misli o bliskosti izlaze na površinu. Prošle strasti dobivaju novo značenje. Odnosi se produbljuju.

Posao: Unutarnji pritisci vezani uz moć i kontrolu se preispituju. Vikend donosi potrebu za povlačenjem. Strategije se slažu u tišini. Fokus je na unutarnjoj snazi.

Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Tijelo reagira na unutarnje tenzije. Regeneracija dolazi kroz introspekciju. Osjeća se dubinsko čišćenje.

Snovi i vizije: Snovi su intenzivni i simbolični. Vizije nose transformacijsku energiju. Podsvijest otkriva skrivene istine. Poruke su snažne.