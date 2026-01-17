Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. i 18. 01. 2026.
Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu tihe harmonije. Emocionalna ravnoteža se lakše održava. Razumijevanje dolazi bez rasprava. Osjeća se sklad.
Posao: Razmišljanja o suradnjama postaju aktualna. Vikend donosi promišljanje o balansu između privatnog i poslovnog. Neke odluke sazrijevaju u tišini. Fokus je na ravnoteži.
Zdravlje: Psihičko stanje se poboljšava. Tijelo reagira na emocionalni mir. Umor se povlači. Osjeća se lakša energija.
Snovi i vizije: Snovi su estetski i simbolični. Vizije se odnose na skladne odnose. Podsvijest traži ljepotu i mir. Poruke su suptilne.
