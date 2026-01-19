Škorpion /
Ljubav: Vezani ste za svoje emocije i teško se otvarate. Ipak, postoji šansa za iskrenost koja može donijeti povoljan ishod.
Posao: Na poslovnom planu dolazi trenutak za veću samostalnost. Iako ste u mogućnosti preuzeti kontrolu, ostanite strpljivi.
Zdravlje: Osjećate se pomalo iscrpljeno, ali na dobrom ste putu ka potpunom oporavku. Opustite se uz prirodu ili tihu aktivnost.
Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 01. 2026.