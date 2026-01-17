Dnevni horoskop, Ribe, 17. i 18. 01. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost je pojačana. Osjećaji se stapaju s intuicijom. Odnosi dobivaju duhovnu dimenziju. Bliskost se osjeća duboko.

Posao: Razmišljanja o smislu rada postaju izraženija. Vikend donosi potrebu za povlačenjem iz svakodnevice. Kreativne misli dolaze tiho. Fokus je na unutarnjem glasu.

Zdravlje: Tijelo reagira na emocionalne valove. Potreba za odmorom i snom je naglašena. Energija se obnavlja kroz mir. Osjeća se suptilna regeneracija.

Snovi i vizije: Snovi su izrazito živi. Vizije su intuitivne i simbolične. Podsvijest šalje snažne poruke. Granica između sna i jave je tanka.