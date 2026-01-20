Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 20. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su pojačane, ali se ne pokazuju otvoreno. Prisutan je unutarnji dijalog o prošlim odnosima. Neke spoznaje dolaze tiho, ali ostavljaju snažan trag. Osjeća se potreba za emotivnom ravnotežom.
Posao: Preispituju se dosadašnji poslovni izbori. Uočavaju se detalji koji su ranije bili zanemareni. Financijska pitanja dobivaju novu perspektivu. Strpljenje donosi stabilnost.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Potreba za povlačenjem i regeneracijom je izražena. Tijelo šalje jasne signale koje nije moguće ignorirati. Unutarnji mir ima ključnu ulogu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNI ZAKONI /
Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka
'MULJA I LAŽE' /
Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru. Pavliček: 'Penavi je bolje da se skrije u mišju rupu'
ONI SU NOMINIRANI /
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'
ZIMSKA OLUJA U AMERICI /
Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke
PREGLED DANA /
Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 20. 01. 2026.