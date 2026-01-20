Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 01. 2026.

Ljubav: Komunikacija dobiva poseban značaj. Izgovorene riječi mogu imati veći učinak nego što se očekuje. Prisutan je osjećaj radoznalosti prema nečijim namjerama. Emocije se analiziraju više nego inače.

Posao: Informacije pristižu sa svih strana. Potrebno je razlučiti bitno od nebitnog. Moguć je osjećaj raspršenosti, ali i mentalne svježine. Fleksibilnost se pokazuje kao prednost.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potreban je predah od vanjskih podražaja. Nervna napetost se lakše smiruje u tišini. Kratki trenuci mira donose ravnotežu.