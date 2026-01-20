Dnevni horoskop, Lav, 20. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena na osobnu vrijednost u odnosima. Postavlja se pitanje uzajamnog poštovanja. Neki odnosi prolaze tiho preispitivanje. Samopouzdanje se gradi iznutra.

Posao: Ambicije su prisutne, ali se ne pokazuju otvoreno. Uočava se potreba za priznanjem uloženog truda. Kreativne ideje čekaju pravi trenutak. Strateški pristup donosi prednost.

Zdravlje: Vitalnost je promjenjiva. Potrebno je slušati ritam tijela. Napetost se može nakupljati ako se emocije potiskuju. Ravnoteža se postiže smirivanjem tempa.