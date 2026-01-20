Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na osobnu vrijednost u odnosima. Postavlja se pitanje uzajamnog poštovanja. Neki odnosi prolaze tiho preispitivanje. Samopouzdanje se gradi iznutra.
Posao: Ambicije su prisutne, ali se ne pokazuju otvoreno. Uočava se potreba za priznanjem uloženog truda. Kreativne ideje čekaju pravi trenutak. Strateški pristup donosi prednost.
Zdravlje: Vitalnost je promjenjiva. Potrebno je slušati ritam tijela. Napetost se može nakupljati ako se emocije potiskuju. Ravnoteža se postiže smirivanjem tempa.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNI ZAKONI /
Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka
'MULJA I LAŽE' /
Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru. Pavliček: 'Penavi je bolje da se skrije u mišju rupu'
ONI SU NOMINIRANI /
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'
ZIMSKA OLUJA U AMERICI /
Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke
PREGLED DANA /
Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. 01. 2026.