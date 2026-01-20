Dnevni horoskop, Vaga, 20. 01. 2026.

Ljubav: Teži se harmoniji i ravnoteži. Odnosi se promatraju iz više kutova. Pojavljuje se potreba za iskrenim razumijevanjem. Emotivna diplomacija ima važnu ulogu.

Posao: Suradnja s drugima donosi nove uvide. Donošenje odluka može biti usporeno. Traži se pravi omjer između obaveza i osobnih potreba. Balans postaje ključan.

Zdravlje: Unutarnja napetost se osjeća ako se ignoriraju vlastite potrebe. Potrebna je emocionalna ravnoteža. Kratki trenuci opuštanja imaju snažan učinak. Tijelo reagira na mir.