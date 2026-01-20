Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 01. 2026.
Ljubav: Osjećaj različitosti dolazi do izražaja. Odnosi se promatraju iz nekonvencionalnog kuta. Pojavljuje se potreba za emocionalnom slobodom. Bliskost se definira na osoban način.
Posao: Originalne ideje izlaze u prvi plan. Rutinski zadaci gube na važnosti. Postoji potreba za promjenom pristupa. Inovativnost donosi prednost.
Zdravlje: Mentalna energija je snažna. Tijelo traži više kretanja. Napetost se oslobađa kroz promjenu okoline. Ravnoteža dolazi kroz slobodu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNI ZAKONI /
Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka
'MULJA I LAŽE' /
Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru. Pavliček: 'Penavi je bolje da se skrije u mišju rupu'
ONI SU NOMINIRANI /
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'
ZIMSKA OLUJA U AMERICI /
Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke
PREGLED DANA /
Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 01. 2026.