Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 01. 2026.
Ljubav: Prisutan je osjećaj unutarnje slobode. Odnosi se promatraju s distance. Pojavljuje se potreba za iskrenošću prema sebi. Emocije se doživljavaju filozofski.
Posao: Novi pogledi na stare zadatke donose olakšanje. Rutina se propituje. Postoji želja za širenjem vidika. Ideje se razvijaju spontano.
Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potrebno je kretanje, ali bez pretjerivanja. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Um se smiruje kroz pokret.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNI ZAKONI /
Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka
'MULJA I LAŽE' /
Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru. Pavliček: 'Penavi je bolje da se skrije u mišju rupu'
ONI SU NOMINIRANI /
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'
ZIMSKA OLUJA U AMERICI /
Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke
PREGLED DANA /
Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 01. 2026.