Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 01. 2026.

Ljubav: Prisutan je osjećaj unutarnje slobode. Odnosi se promatraju s distance. Pojavljuje se potreba za iskrenošću prema sebi. Emocije se doživljavaju filozofski.

Posao: Novi pogledi na stare zadatke donose olakšanje. Rutina se propituje. Postoji želja za širenjem vidika. Ideje se razvijaju spontano.

Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potrebno je kretanje, ali bez pretjerivanja. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Um se smiruje kroz pokret.