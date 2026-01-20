Dnevni horoskop, Jarac, 20. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se drže pod kontrolom. Postoji potreba za stabilnošću i jasno definiranim odnosima. Neki osjećaji se prepoznaju tek u tišini. Odgovornost ima važnu ulogu.

Posao: Fokus je na dugoročnim planovima. Trud iz prošlosti počinje pokazivati rezultate. Disciplina se isplati. Postavlja se čvrst temelj za budućnost.

Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali granice se moraju poštovati. Umor se može pojaviti neprimjetno. Potreban je kvalitetan odmor. Tijelo traži dosljednost.