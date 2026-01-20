Dnevni horoskop, Ribe, 20. 01. 2026.

Ljubav: Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Osjećaji su suptilni, ali duboki. Pojavljuje se potreba za nježnošću i razumijevanjem. Granice se postavljaju tiho.

Posao: Kreativnost je pojačana. Poslovne obaveze se doživljavaju intuitivno. Neke odluke se donose na temelju osjećaja. Mašta pomaže u rješavanju zadataka.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potrebno je povlačenje i odmor. Mir ima snažan iscjeljujući učinak.