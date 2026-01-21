Dnevni horoskop, Ovan, 21. 01. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima osjeća se snažna potreba za jasnoćom. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu nego inače. Prošle situacije sada se promatraju iz zrelije perspektive. Povezanost se produbljuje kroz iskrenost.

Posao: Naglašena je potreba za priznanjem uloženog truda. Odluke koje su se dugo odgađale sada dolaze u fokus. Financijska pitanja dobivaju stabilniji okvir. Osjećaj kontrole polako se vraća.

Zdravlje: Energetska razina postupno se uravnotežuje. Tijelo šalje jasne signale koje je teško ignorirati. Unutarnji mir dolazi kroz razumijevanje vlastitih granica.