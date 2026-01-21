Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. 01. 2026.
Ljubav: U emotivnim odnosima osjeća se snažna potreba za jasnoćom. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu nego inače. Prošle situacije sada se promatraju iz zrelije perspektive. Povezanost se produbljuje kroz iskrenost.
Posao: Naglašena je potreba za priznanjem uloženog truda. Odluke koje su se dugo odgađale sada dolaze u fokus. Financijska pitanja dobivaju stabilniji okvir. Osjećaj kontrole polako se vraća.
Zdravlje: Energetska razina postupno se uravnotežuje. Tijelo šalje jasne signale koje je teško ignorirati. Unutarnji mir dolazi kroz razumijevanje vlastitih granica.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
UZBUDLJIVO /
Pregršt golova i iznenađenja na utakmicama Lige prvaka: Sučić zabio Arsenalu, Real utrpao šest, a City...
NOVE DRAME /
Hrvatska saznala protivnike u drugom krugu Europskog prvenstva: Evo protiv koga lovimo polufinale
RAT MILIJARDERA /
Ryanair izvrijeđao Muska pa dao odličnu ponudu: 'Rasprodaja sjedala za velike idiote'
KOD BARCELONE /
Nova željeznička nesreća u Španjolskoj! Vlak iskočio iz tračnica, 37 ozlijeđenih, strojovođa poginuo
LUDI TUESDAY /
Slavlje Islanda i senzacija Portugala: Evo kako je prošao 'nabrijani' utorak na EP-u
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. 01. 2026.