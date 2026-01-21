Dnevni horoskop, Lav, 21. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja i priznanje postaju važni motivi. Emocije se izražavaju otvorenije nego ranije. Odnosi dobivaju novu iskru. Osjeća se potreba za autentičnošću.

Posao: Isticanje sposobnosti dolazi prirodno. Prepoznaje se trud uložen u prošlosti. Financijski pomaci djeluju ohrabrujuće. Samopouzdanje jača.

Zdravlje: Vitalnost se polako vraća. Energija se pravilnije raspoređuje. Tijelo reagira pozitivno na promjene ritma.