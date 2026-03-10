Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' o zdravlju, ljepoti i važnim savjetima za žene
"Pogledaj se duboko unutra i priznaj sebi koje su to navike koje te vuku prema dolje", savjetovala nam je Mirna Čužić kada smo je pitali kako poraditi na samopouzdanju. Simpatična trenerica koju su gledatelji zavoljeli kroz format "Život na vagi" puno vremena posvećuje promoviranju zdravog života i ženskog zdravlja, a sad nam je otkrila i kako se sama nosi s lošim danima te kako graditi samopouzdanje kad se sve čini crno
Kako nam konačno dolazi ljepše vrijeme, krenuli smo s planiranjem proljetnih putovanja i ljetnih odmora, a tako i krenuli s retrospektivom kalorija koje unijeli posljednjih nekoliko mjeseci. Premda sve više ljudi uviđa važnost redovitog vježbanja i izbalansirane prehrane, slike koje viđamo na društvenim mrežama često izazivaju osjećaj da nešto ne radimo kako treba i kako bismo trebali težiti boljem.
Na temu samopouzdanja, posebice onog ženskog, te navika koje bi trebali usvojiti ukoliko planiramo živjeti zdravijim i sretnijim životom, razgovarali smo s Mirnom Čužić, trenericom s višegodišnjim iskustvom u vođenju grupnih programa treninga koju su gledatelji RTL-a upoznali kroz show "Život na vagi".
Tema ženskog samopouzdanja i predodžbe u javnosti prisutna je već stoljećima. Ipak, koliko god se govori o body positivityju, žene su još uvijek opterećene. Mislite li da radom na izgledu postižemo "bildanje" samopouzdanja ili, sasvim suprotno, stvaramo neku opsesiju vlastitim odrazom u ogledalu?
Smatram da svaka žena ima pravo željeti sebi biti lijepa. To je prirodno i zdravo dok god ne prelazi u ekstremizam i nije jedina stvar oko kojeg se vrti tvoj život. Izgled tj. ljepota za svakoga ima drugo značenje i nema univerzalne ljepote. Ono što bih voljela da žene shvate jest da energija kojom zračiš određuje tvoj izgled i kako će te svijet doživljavati. A energija je povezana sa samopouzdanjem. Nekome sampouzdanje raste kad ima određeni oblik tijela, nekome su to poslovna postignuća, nekome sportski rezultati… Ovisi i koja je tvoja polazišna točka. Ako imaš problema sa zdravljem, onda ti je izgled svakako sekundaran. Samo želiš biti zdrav/a. Ali ako si zdrava i tvoja motivacija je isključvo izgled, smatram da to nije ništa loše, baš naprotiv. Izgled nije nužno mjerilo zdravlja, ali ako imaš lijep ten, hormone u balansu, nemaš viška kilograma - znači da se hraniš umjereno i zdravo, znaš regulirati stres, krećeš se odnosno treniraš redovito. Jer kad su osnovni faktori posloženi u skladu s tvojim životnim stilom i dobi, onda je izgled posljedica koja dođe kao nagrada za uloženi trud i dosljednost.
Mislim da je i "body positivity" prešao granicu isto kao i normalizacija apsolutno svih namirnica koje postoje u trgovinama. Budimo realni - zdravo tijelo zahtjeva određeni trud isto kao i uspjeh u školi, na poslu, u odnosima. Trud donosi rezultat. A onda nam raste samopouzdanje koje je usko povezano i s izgledom. Zašto kritizirati nekoga tko brine intenzivno o svom izgledu? Treba prvo poraditi na svom egu i unutarnjim traumama. Mentalna higijena je imperativ za promjenu navika, bildanje samopouzdanja i na kraju - izgled.
Neke dane se probudimo s većom dozom samopouzdanja, a nekad sebi pristupamo poprilično negativno. Zašto je to tako?
Svakome se to događa pa i meni. Negative self-talk vuče korijene često iz djetinjstva, a nekima zbog konstante usporedbe s nerealnim idealima na društvenim mrežama. Zato treba raditi na tome da znaš tko si bez šminke i lijepe odjeće, koji su tvoji ciljevi u životu, što te veseli bez obzira na trenutne okolnosti. Kad te uhvati "loš dan" i vidiš sebe u lošijem svijetlu, ponovi sebi svoje vrijednosti, zatvori Instagram i napravi taj dan barem jedan mali korak koji će te opet učiniti ponosnom i svjesnom sebe. Ja uvijek kažem ženama - ako nisi zadovoljna s nekim aspektom svog života, razmisli što možeš učiniti da to promijeniš, koji korak možeš poduzeti. Svakodnevno hodanje i kućni trening te jednostavna raznolika prehrana dostupni su svima i ne koštaju puno.
Pogledaj se duboko unutra i priznaj sebi koje su to navike koje te vuku prema dolje. Svi ih imamo. Preuzmi odgovornost, priznaj sebi gdje stojiš i djeluj u skladu s time. Kad te uhvati loša misao, odmahni ju rukom kao scenu iz filma i zamijeni boljom. Prvo će biti na silu i neprirodno, ali onda će ti preći u naviku. Nitko se ne rađa samopouzdanim, samopouzdanje se gradi. Samo netko je imao bolje temelje pa mu je lakše, ali nije nemoguće.
Kako se vi borite s danima i situacijama kada vam nedostaje vjere u sebe?
Ja jako puno radim na mentalnom zdravlju. Tata me od malena učio kako da mijenjam misli, čak i kako funkcionira autogeni trening koji ima dokazane učinke za tijelo i um. Imala sam puno "slomova" u životu jer sam po prirodi hipersenzibilna i osjećam intenzivno i tugu i radost. Ali zato svakodnevno šetam, najčešće sa slušalicama i dobrim podcastom na temu koja me zanima. Volim ekstremne sportove pa me adrenalin ispuše kad mi se skupi svega. A kad me nešto izbaci iz takta u sebi radim box breathing (čak i kad pričam s nekim, odnosno slušam, nekad u glavi brojim i dišem). Nedavno sam otkrila EFT tehniku koja mijenja uvjerenja uz pomoć akupresurnih točaka na tijelu i oduševila sam se koliko mi pomaže. Ljudski um i znanost uvijek su me zanimali pa oduvijek proučavam i čitam o tehnikama koje bi mi mogle pomoći da se osjećam dobro u svojoj glavi i tijelu.
Generalno ja vjerujem u sebe i svoje odluke jer se vodim mišlju - nema krive odluke, samo lekcija koje me uče i usmjeravaju da dođem do cilja koji sam si zacrtala.
Bliži se toplije vrijeme, a tako i skidanje slojeva odjeće te razotkrivanje, što mnogima teško pada. Kako raditi na tom problemu?
Prvo da definiramo da to nije problem:) To gledam samo kao još jednu motivaciju da isprobamo neki oblik treninga, malo promjenimo prehranu i trgnemo se iz zimskog sna i posvetimo više zdravim navikama. Jedan generički, ali vrlo jednostavan savjet koji bih dala ženama - svaki dan odradi 45-60 min žustre šetnje ili lagani jogging, odradi barem 3-4x tjedno serije osnovnih vježbi kod kuće (ako ne ideš u teretanu ili neki oblik grupnog treninga) koje možete naći i na mom Instagram profilu i u mom osnovnom online programu Body By Mirna 1.0.
Samo 15-20 minuta dnevno uz šetnju, tri glavna obroka koji sadrže dovoljno proteina, složene ugljikohidrate i zdrave masti (bez grickanja između obroka) i uz puno vode i koju šalicu zelenog čaja.
Napominjem da je ovo generički savjet. Ako imaš određene zdravstvene izazove ili ozljede, javi se stručnoj osobi na dijagnostiku i procjenu prvo.
Prvo nekako skidamo jakne i džempere pa do izražaja dolaze ruke. U trendu su već neko vrijeme „pilates arms“, lijepo oblikovane i istrenirane ruke. Koje vježbe za ruke preporučate za postizanje lijepo definiranih ruku?
Za svaki lijepo definirani dio tijela pa tako i ruke proporučujem prvo - posloženu prehranu! Masnoća se ne skida selektivno. Ako želiš "pilates arms" ili "umjereno definirane ruke" ako bih to mogla prevesti, prvo trebaš jesti dovoljno proteina, smanjiti rafinirane šećere i prerađevine, regulirati san, hormone i zdravlje crijeva, a onda trening ima učinka. Možeš pumpati tonu sklekova, dipseva, mahati bućicama i znojiti se na reformerima - ali ako ovi faktori nisu zadovoljeni nećeš nikada imati rezultat koji želiš.
Ja volim "clean prehranu" bez puno kompliciranja. I uz to radim svoj signature Flow program u svom u Body Beat studiju u Dubrovniku i dobijem rezultat koji želim. Uskoro će biti dostupan i online kako bi i oni koji ne žive tamo mogli trenirati samnom.
Mnogim ženama velik su problem i "šlaufići" na trbuhu. Koje su najučinkovitije vježbe za taj dio tijela?
Masnoća s niti jednog tijela se ne skida treningom samo već prvo prehranom i balansom hormona (što je opet posljedica regulacije živčanog sustava, prehrane i spavanja). Vježbama učvrščujemo određeni dio tijela i gradimo mišićnu masu. Što više imamo mišićne mase viši nam je bazalni metabolizam (znači trošimo više kalorija u mirovanju). Ali ako nam prehrana ne prati trening, nećemo uspješno skidati masno tkivo.
Šlaufić je također često rezultat hormonalnih promjena u predmenopauzi i menopauzi pa ženema savjetujem prvo da provjere hormone kod ginekologa i endokrinologa i prema nalazima eventualno osegnu za HRT (horomone replacement therapy) i ubace trening snage i hodanje. Bitno je prvo da razlučiš što je sve utjecalo na trbuščić - hormoni, manjak kretanja, loša prehrana (ili sve skupa) i onda kreneš uvoditi promjene. Neće ti magična pilula niti masaža riješti problem - trud i rad kao i u svemu u životu!
Svi ti trendovi istreniranih tijela i unaprijed pripremljenih obroka nekako su u zadnje vrijeme preplavili društvene mreže. Mislite li da takav sadržaj motivira ili na neke ima i drugačiji učinak?
Na svakoga ima drugačiji učinak jer svatko gleda i sudi iz svojih uvjerenja, trauma i nesigurnosti. Mene osobno motivira i skidam kapu svima koji to rade jer to iziskuje puno truda i rada i nije nimalo jednostavno kako to možda nekima izgleda. A koga to zapravo smeta i i tko to osuđuje? Onaj tko nije zadovoljan sa sobom i svojim tijelom/životom.
Ja ću uvijek pohvaliti i stisnuti ruku onome tko njeguje svoje tijelo, um i zdravlje i to promovira. Ne znači da i ti moraš biti superjunak i kopirati jer iza nekih profila stoji cijeli tim koji brine o izgledau te osobe zato trebamo biti realni. I ja se nekad uhvatim da želim imati milijunski lanac fitness centara i biti super naspavana svaki dan s isfeniranom kosom, ali to sad nije moja realnost i to je ok. Ali možda jednom bude:) Cilj takvog sadržaja je da pokupiš barem neke dijelove i naučiš kako se hraniti zdravije, slagati obroke i odraditi neki trening kod kuće ili u gymu. Dok scrollaš, osuđuješ i žališ se na takav content - radije obuci tenisice, navuci slušalice i odi prošetaj ili na trening ili nauči neki novi cool recept s tog istog contenta koji te možda živcira. Koliko ima ljudi na ovom svijetu toliko ima nijansa gledišta na istu stvar. Kad te nešto iritira, pitaj se zašto i pogledaj prvo unutar sebe.
Kroz show "Život na vagi" upoznali ste brojne natjecatelje s poremećajima prehrane, što je vuklo i probleme sa samopouzdanjem. Kako ste vratili samopouzdanje kandidatima?
Samopouzdanje se gradi svakodnevno i jedan show od tri mjeseca nije dovoljan da nekome zauvijek vratiš samopouzdanje. Mi smo im dali alate kako da održavaju zdravo tijelo i rade na svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Na svakome od njih je sad odgovornost da s naučenim znanjem odluče kako će dalje i grade samopouzdanje svakodnevno.
Bit će dobrih i lošijih dana jer život nije linearna uzlazna putanja, ali je bitno da kad padneš, isplačeš, ispušeš, otreseš prašinu s ramena i nastaviš hrabro dalje.
Šira publika vas zna kao lice iz RTL-ovog showa. Čime se bavite kada niste „trenerica Mirna“?
Ja sam ono što sam bila i prije samog showa - trenerica i vlasnica Body Beat studija u Dubrovniku, promotorica zdravog života i ženskog zdravlja i cura koja vjeruje da je sve moguće kad imaš vjeru u sebe, zasučeš rukave i gledaš na život kao na dar kojeg treba iskoristiti na najbolji mogući način.
Možemo reći da brojni ljudi koji se bore s nekim problemima stavljaju maske kako se ne bi znalo za situacije s kojima se nose. I vi ste nedavno otkrili da ste i sami šutjeli o osjećajima s kojima se nosite. Što vas je natjeralo da progovorite?
Ja nisam progovorila o osjećajima (o tome razgovaram samo sa svojom psihologicom i najboljim prijateljicama), već sam priznala da i ja prolazim kroz fazu burnouta baš zbog previše davanja sebe drugima, a premalo "punjenja" stvarima koje mene ispunjavaju, a da nemaju veze s poslom. Volim biti iskrena i transparenta iz poštovanja prema ženema koje me prate i da pošaljem pravu poruku svima, a ne iskrivljenu sliku savršenstva koje ne postoji. Daleko od toga da i iza nekih mojih slika stoji možda loš dan, suze ili neka druga emocija koja se na slici ne vidi. Ali, ja želim žene motivirati, potaknuti na promjene i da shvate da mogu sve, bez obzira u kojoj su fazi trenutno. Želim da znaju da sam i ja ljudsko biće i da prolazim situacije, kao i svi drugi ljudi. Budući da imam tu privilegiju biti javna osoba, rekla bih da je moja dužnost da pošaljem ispravnu i iskrenu poruku ljudima u ovom svijetu umjetne inteligencije, lažnih identiteta i velike količine zbunjujućeg sadržaja.
Na Instagramu ste burnoutu dali prostor i pokušali ga destigmatizirati. Kako se sada osjećate?
Burnout nije nikakav tabu, kao ni ostala stanja, bilo mentalna ili fizička. Nevjerojatno koliko žena mi se nakon toga javilo i podijelilo svoja iskustva, njihove savjete i ponudilo pomoć ili zatražilo pomoć. I zato im svima javno hvala na tome. Osjećam rekla bih - olakšanje i ispunjenost.
Ja to uspješno rješavam korak po korak svaki dan i znam da je to samo faza kao i sve u životu. Uvijek sam zahvalna na svemu što mi se dogodilo jer me to učini boljom, mudrijom i jačom i tada mogu svoje znanje i iskustvo još bolje i autentičnije prenijeti ženama koje prolaze slično
