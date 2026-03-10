Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' o zdravlju, ljepoti i važnim savjetima za žene

Kako nam konačno dolazi ljepše vrijeme, krenuli smo s planiranjem proljetnih putovanja i ljetnih odmora, a tako i krenuli s retrospektivom kalorija koje unijeli posljednjih nekoliko mjeseci. Premda sve više ljudi uviđa važnost redovitog vježbanja i izbalansirane prehrane, slike koje viđamo na društvenim mrežama često izazivaju osjećaj da nešto ne radimo kako treba i kako bismo trebali težiti boljem.

Na temu samopouzdanja, posebice onog ženskog, te navika koje bi trebali usvojiti ukoliko planiramo živjeti zdravijim i sretnijim životom, razgovarali smo s Mirnom Čužić, trenericom s višegodišnjim iskustvom u vođenju grupnih programa treninga koju su gledatelji RTL-a upoznali kroz show "Život na vagi".

Tema ženskog samopouzdanja i predodžbe u javnosti prisutna je već stoljećima. Ipak, koliko god se govori o body positivityju, žene su još uvijek opterećene. Mislite li da radom na izgledu postižemo "bildanje" samopouzdanja ili, sasvim suprotno, stvaramo neku opsesiju vlastitim odrazom u ogledalu?

Smatram da svaka žena ima pravo željeti sebi biti lijepa. To je prirodno i zdravo dok god ne prelazi u ekstremizam i nije jedina stvar oko kojeg se vrti tvoj život. Izgled tj. ljepota za svakoga ima drugo značenje i nema univerzalne ljepote. Ono što bih voljela da žene shvate jest da energija kojom zračiš određuje tvoj izgled i kako će te svijet doživljavati. A energija je povezana sa samopouzdanjem. Nekome sampouzdanje raste kad ima određeni oblik tijela, nekome su to poslovna postignuća, nekome sportski rezultati… Ovisi i koja je tvoja polazišna točka. Ako imaš problema sa zdravljem, onda ti je izgled svakako sekundaran. Samo želiš biti zdrav/a. Ali ako si zdrava i tvoja motivacija je isključvo izgled, smatram da to nije ništa loše, baš naprotiv. Izgled nije nužno mjerilo zdravlja, ali ako imaš lijep ten, hormone u balansu, nemaš viška kilograma - znači da se hraniš umjereno i zdravo, znaš regulirati stres, krećeš se odnosno treniraš redovito. Jer kad su osnovni faktori posloženi u skladu s tvojim životnim stilom i dobi, onda je izgled posljedica koja dođe kao nagrada za uloženi trud i dosljednost.

Mislim da je i "body positivity" prešao granicu isto kao i normalizacija apsolutno svih namirnica koje postoje u trgovinama. Budimo realni - zdravo tijelo zahtjeva određeni trud isto kao i uspjeh u školi, na poslu, u odnosima. Trud donosi rezultat. A onda nam raste samopouzdanje koje je usko povezano i s izgledom. Zašto kritizirati nekoga tko brine intenzivno o svom izgledu? Treba prvo poraditi na svom egu i unutarnjim traumama. Mentalna higijena je imperativ za promjenu navika, bildanje samopouzdanja i na kraju - izgled.

Neke dane se probudimo s većom dozom samopouzdanja, a nekad sebi pristupamo poprilično negativno. Zašto je to tako?

Svakome se to događa pa i meni. Negative self-talk vuče korijene često iz djetinjstva, a nekima zbog konstante usporedbe s nerealnim idealima na društvenim mrežama. Zato treba raditi na tome da znaš tko si bez šminke i lijepe odjeće, koji su tvoji ciljevi u životu, što te veseli bez obzira na trenutne okolnosti. Kad te uhvati "loš dan" i vidiš sebe u lošijem svijetlu, ponovi sebi svoje vrijednosti, zatvori Instagram i napravi taj dan barem jedan mali korak koji će te opet učiniti ponosnom i svjesnom sebe. Ja uvijek kažem ženama - ako nisi zadovoljna s nekim aspektom svog života, razmisli što možeš učiniti da to promijeniš, koji korak možeš poduzeti. Svakodnevno hodanje i kućni trening te jednostavna raznolika prehrana dostupni su svima i ne koštaju puno.

Pogledaj se duboko unutra i priznaj sebi koje su to navike koje te vuku prema dolje. Svi ih imamo. Preuzmi odgovornost, priznaj sebi gdje stojiš i djeluj u skladu s time. Kad te uhvati loša misao, odmahni ju rukom kao scenu iz filma i zamijeni boljom. Prvo će biti na silu i neprirodno, ali onda će ti preći u naviku. Nitko se ne rađa samopouzdanim, samopouzdanje se gradi. Samo netko je imao bolje temelje pa mu je lakše, ali nije nemoguće.

Kako se vi borite s danima i situacijama kada vam nedostaje vjere u sebe?

Ja jako puno radim na mentalnom zdravlju. Tata me od malena učio kako da mijenjam misli, čak i kako funkcionira autogeni trening koji ima dokazane učinke za tijelo i um. Imala sam puno "slomova" u životu jer sam po prirodi hipersenzibilna i osjećam intenzivno i tugu i radost. Ali zato svakodnevno šetam, najčešće sa slušalicama i dobrim podcastom na temu koja me zanima. Volim ekstremne sportove pa me adrenalin ispuše kad mi se skupi svega. A kad me nešto izbaci iz takta u sebi radim box breathing (čak i kad pričam s nekim, odnosno slušam, nekad u glavi brojim i dišem). Nedavno sam otkrila EFT tehniku koja mijenja uvjerenja uz pomoć akupresurnih točaka na tijelu i oduševila sam se koliko mi pomaže. Ljudski um i znanost uvijek su me zanimali pa oduvijek proučavam i čitam o tehnikama koje bi mi mogle pomoći da se osjećam dobro u svojoj glavi i tijelu.

Generalno ja vjerujem u sebe i svoje odluke jer se vodim mišlju - nema krive odluke, samo lekcija koje me uče i usmjeravaju da dođem do cilja koji sam si zacrtala.

Bliži se toplije vrijeme, a tako i skidanje slojeva odjeće te razotkrivanje, što mnogima teško pada. Kako raditi na tom problemu?

Prvo da definiramo da to nije problem:) To gledam samo kao još jednu motivaciju da isprobamo neki oblik treninga, malo promjenimo prehranu i trgnemo se iz zimskog sna i posvetimo više zdravim navikama. Jedan generički, ali vrlo jednostavan savjet koji bih dala ženama - svaki dan odradi 45-60 min žustre šetnje ili lagani jogging, odradi barem 3-4x tjedno serije osnovnih vježbi kod kuće (ako ne ideš u teretanu ili neki oblik grupnog treninga) koje možete naći i na mom Instagram profilu i u mom osnovnom online programu Body By Mirna 1.0.

Samo 15-20 minuta dnevno uz šetnju, tri glavna obroka koji sadrže dovoljno proteina, složene ugljikohidrate i zdrave masti (bez grickanja između obroka) i uz puno vode i koju šalicu zelenog čaja.

Napominjem da je ovo generički savjet. Ako imaš određene zdravstvene izazove ili ozljede, javi se stručnoj osobi na dijagnostiku i procjenu prvo.

Prvo nekako skidamo jakne i džempere pa do izražaja dolaze ruke. U trendu su već neko vrijeme „pilates arms“, lijepo oblikovane i istrenirane ruke. Koje vježbe za ruke preporučate za postizanje lijepo definiranih ruku?

Za svaki lijepo definirani dio tijela pa tako i ruke proporučujem prvo - posloženu prehranu! Masnoća se ne skida selektivno. Ako želiš "pilates arms" ili "umjereno definirane ruke" ako bih to mogla prevesti, prvo trebaš jesti dovoljno proteina, smanjiti rafinirane šećere i prerađevine, regulirati san, hormone i zdravlje crijeva, a onda trening ima učinka. Možeš pumpati tonu sklekova, dipseva, mahati bućicama i znojiti se na reformerima - ali ako ovi faktori nisu zadovoljeni nećeš nikada imati rezultat koji želiš.

Ja volim "clean prehranu" bez puno kompliciranja. I uz to radim svoj signature Flow program u svom u Body Beat studiju u Dubrovniku i dobijem rezultat koji želim. Uskoro će biti dostupan i online kako bi i oni koji ne žive tamo mogli trenirati samnom.

Mnogim ženama velik su problem i "šlaufići" na trbuhu. Koje su najučinkovitije vježbe za taj dio tijela?

Masnoća s niti jednog tijela se ne skida treningom samo već prvo prehranom i balansom hormona (što je opet posljedica regulacije živčanog sustava, prehrane i spavanja). Vježbama učvrščujemo određeni dio tijela i gradimo mišićnu masu. Što više imamo mišićne mase viši nam je bazalni metabolizam (znači trošimo više kalorija u mirovanju). Ali ako nam prehrana ne prati trening, nećemo uspješno skidati masno tkivo.

Šlaufić je također često rezultat hormonalnih promjena u predmenopauzi i menopauzi pa ženema savjetujem prvo da provjere hormone kod ginekologa i endokrinologa i prema nalazima eventualno osegnu za HRT (horomone replacement therapy) i ubace trening snage i hodanje. Bitno je prvo da razlučiš što je sve utjecalo na trbuščić - hormoni, manjak kretanja, loša prehrana (ili sve skupa) i onda kreneš uvoditi promjene. Neće ti magična pilula niti masaža riješti problem - trud i rad kao i u svemu u životu!

Svi ti trendovi istreniranih tijela i unaprijed pripremljenih obroka nekako su u zadnje vrijeme preplavili društvene mreže. Mislite li da takav sadržaj motivira ili na neke ima i drugačiji učinak?

Na svakoga ima drugačiji učinak jer svatko gleda i sudi iz svojih uvjerenja, trauma i nesigurnosti. Mene osobno motivira i skidam kapu svima koji to rade jer to iziskuje puno truda i rada i nije nimalo jednostavno kako to možda nekima izgleda. A koga to zapravo smeta i i tko to osuđuje? Onaj tko nije zadovoljan sa sobom i svojim tijelom/životom.

Ja ću uvijek pohvaliti i stisnuti ruku onome tko njeguje svoje tijelo, um i zdravlje i to promovira. Ne znači da i ti moraš biti superjunak i kopirati jer iza nekih profila stoji cijeli tim koji brine o izgledau te osobe zato trebamo biti realni. I ja se nekad uhvatim da želim imati milijunski lanac fitness centara i biti super naspavana svaki dan s isfeniranom kosom, ali to sad nije moja realnost i to je ok. Ali možda jednom bude:) Cilj takvog sadržaja je da pokupiš barem neke dijelove i naučiš kako se hraniti zdravije, slagati obroke i odraditi neki trening kod kuće ili u gymu. Dok scrollaš, osuđuješ i žališ se na takav content - radije obuci tenisice, navuci slušalice i odi prošetaj ili na trening ili nauči neki novi cool recept s tog istog contenta koji te možda živcira. Koliko ima ljudi na ovom svijetu toliko ima nijansa gledišta na istu stvar. Kad te nešto iritira, pitaj se zašto i pogledaj prvo unutar sebe.

Kroz show "Život na vagi" upoznali ste brojne natjecatelje s poremećajima prehrane, što je vuklo i probleme sa samopouzdanjem. Kako ste vratili samopouzdanje kandidatima?

Samopouzdanje se gradi svakodnevno i jedan show od tri mjeseca nije dovoljan da nekome zauvijek vratiš samopouzdanje. Mi smo im dali alate kako da održavaju zdravo tijelo i rade na svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Na svakome od njih je sad odgovornost da s naučenim znanjem odluče kako će dalje i grade samopouzdanje svakodnevno.

Bit će dobrih i lošijih dana jer život nije linearna uzlazna putanja, ali je bitno da kad padneš, isplačeš, ispušeš, otreseš prašinu s ramena i nastaviš hrabro dalje.

Šira publika vas zna kao lice iz RTL-ovog showa. Čime se bavite kada niste „trenerica Mirna“?

Ja sam ono što sam bila i prije samog showa - trenerica i vlasnica Body Beat studija u Dubrovniku, promotorica zdravog života i ženskog zdravlja i cura koja vjeruje da je sve moguće kad imaš vjeru u sebe, zasučeš rukave i gledaš na život kao na dar kojeg treba iskoristiti na najbolji mogući način.

Možemo reći da brojni ljudi koji se bore s nekim problemima stavljaju maske kako se ne bi znalo za situacije s kojima se nose. I vi ste nedavno otkrili da ste i sami šutjeli o osjećajima s kojima se nosite. Što vas je natjeralo da progovorite?

Ja nisam progovorila o osjećajima (o tome razgovaram samo sa svojom psihologicom i najboljim prijateljicama), već sam priznala da i ja prolazim kroz fazu burnouta baš zbog previše davanja sebe drugima, a premalo "punjenja" stvarima koje mene ispunjavaju, a da nemaju veze s poslom. Volim biti iskrena i transparenta iz poštovanja prema ženema koje me prate i da pošaljem pravu poruku svima, a ne iskrivljenu sliku savršenstva koje ne postoji. Daleko od toga da i iza nekih mojih slika stoji možda loš dan, suze ili neka druga emocija koja se na slici ne vidi. Ali, ja želim žene motivirati, potaknuti na promjene i da shvate da mogu sve, bez obzira u kojoj su fazi trenutno. Želim da znaju da sam i ja ljudsko biće i da prolazim situacije, kao i svi drugi ljudi. Budući da imam tu privilegiju biti javna osoba, rekla bih da je moja dužnost da pošaljem ispravnu i iskrenu poruku ljudima u ovom svijetu umjetne inteligencije, lažnih identiteta i velike količine zbunjujućeg sadržaja.

Na Instagramu ste burnoutu dali prostor i pokušali ga destigmatizirati. Kako se sada osjećate?

Burnout nije nikakav tabu, kao ni ostala stanja, bilo mentalna ili fizička. Nevjerojatno koliko žena mi se nakon toga javilo i podijelilo svoja iskustva, njihove savjete i ponudilo pomoć ili zatražilo pomoć. I zato im svima javno hvala na tome. Osjećam rekla bih - olakšanje i ispunjenost.

Ja to uspješno rješavam korak po korak svaki dan i znam da je to samo faza kao i sve u životu. Uvijek sam zahvalna na svemu što mi se dogodilo jer me to učini boljom, mudrijom i jačom i tada mogu svoje znanje i iskustvo još bolje i autentičnije prenijeti ženama koje prolaze slično

