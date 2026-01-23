Dnevni horoskop, Ribe, 23. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti intenzivni, a ljubav će biti u središtu vašeg života. Povjerenje s partnerom će rasti, a trenutci nježnosti bit će ispunjeni smirenostima.

Posao: Moguće su neočekivane promjene u poslovnim okolnostima. Prilagodite se novim uvjetima i budite otvoreni za nove mogućnosti.

Zdravlje: Bit će potrebno pronaći ravnotežu između tijela i uma. Opuštanje i meditacija donijet će vam unutarnji mir i duhovnu snagu.