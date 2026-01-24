Dnevni horoskop, Blizanci, 24. i 25. 01. 2026.

Ljubav: Komunikacija dobiva novu dubinu. Riječi se biraju pažljivije nego inače. Otvaraju se teme koje su se dugo izbjegavale. Povezanost se gradi kroz iskrenost.

Posao: Misli se i dalje vrte oko obaveza. Ipak, vikend donosi mentalno rasterećenje. Pojavljuju se nove ideje koje zasad ostaju u tišini.

Zdravlje: Mentalni umor je izraženiji od fizičkog. Potreba za povlačenjem raste. Ravnoteža se traži u miru.

Snovi i vizije: Snovi su živopisni i brzi. Simboli poruka i putovanja ponavljaju se. Podsvijest obrađuje višak informacija.