Dnevni horoskop, Ovan, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se pojačavaju, ali ostaju pod kontrolom. U odnosima se prepoznaje dublja povezanost koja je dugo bila potisnuta. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu nego inače. Prošlost se promatra s više razumijevanja.

Posao: Uočavaju se pogreške koje su se ranije ignorirale. Financijska pitanja dobivaju jasnije okvire. Vikend donosi mentalno razdvajanje od poslovnog pritiska. Stvara se prostor za novu strategiju.

Zdravlje: Energija se stabilizira, ali osjetljivost tijela ostaje prisutna. Potreba za mirom dolazi u prvi plan. Intuitivni signali tijela postaju izraženiji.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke o osobnim granicama. Ponavljaju se simboli vezani uz snagu i kretanje. Podsvijest otvara teme koje traže priznanje.

