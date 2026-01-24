Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Osjećaj sigurnosti jača kroz male, ali značajne geste. Emocionalna stabilnost dolazi iznutra. Neki odnosi dobivaju novu definiciju. Tišina govori više od riječi.
Posao: Razmišljanja o materijalnoj sigurnosti postaju intenzivnija. Vikend donosi mentalni odmak od obveza. Postaje jasno što vrijedi zadržati, a što otpustiti.
Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam. Osjetljivost na umor je naglašena. Potreba za odmorom postaje očita.
Snovi i vizije: Snovi su mirni, ali simbolični. Javljaju se slike doma i prirode. Podsvijest traži osjećaj pripadnosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE DIO PRIČE /
Projekt u kojem je sudjelovao proslavljeni Vatreni kasni s plaćama: 'Bespotrebno ga razapinjete'
JURE PREMA TITULI /
Inter gubio pa razbio protivnika i pobjegao na šest bodova razlike
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. i 25. 01. 2026.