Dnevni horoskop, Bik, 24. i 25. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaj sigurnosti jača kroz male, ali značajne geste. Emocionalna stabilnost dolazi iznutra. Neki odnosi dobivaju novu definiciju. Tišina govori više od riječi.

Posao: Razmišljanja o materijalnoj sigurnosti postaju intenzivnija. Vikend donosi mentalni odmak od obveza. Postaje jasno što vrijedi zadržati, a što otpustiti.

Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam. Osjetljivost na umor je naglašena. Potreba za odmorom postaje očita.

Snovi i vizije: Snovi su mirni, ali simbolični. Javljaju se slike doma i prirode. Podsvijest traži osjećaj pripadnosti.