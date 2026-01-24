Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za pažnjom je izražena, ali suptilna. Odnosi se testiraju kroz iskrenost. Uočava se tko ostaje, a tko se udaljava.
Posao: Ambicije ne miruju ni tijekom vikenda. Ipak, javlja se svijest o granicama. Postaje jasno gdje se energija rasipa.
Zdravlje: Umor se nakuplja, ali se ne pokazuje otvoreno. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora.
Snovi i vizije: Snovi su dramatični i simbolični. Javljaju se slike pozornice i priznanja. Podsvijest traži potvrdu vlastite vrijednosti.
