Dnevni horoskop, Ovan, 26. 01. 2026.
Ljubav: U emotivnom polju osjeća se pojačana dinamika. Stari osjećaji izranjaju kroz neočekivane situacije. Prisutan je unutarnji nemir, ali i jasnoća o tome što više nema smisla.
Posao: Na profesionalnom planu prepoznaje se potreba za promjenom tempa. Odgovornost se nameće bez puno izbora. Rezultati prethodnog truda postaju vidljivi.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo reagira na emocionalna stanja snažnije nego inače. Naglasak je na ravnoteži i regeneraciji.
