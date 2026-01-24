Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. i 25. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za individualnošću dolazi do izražaja. Odnosi se promatraju s distance. Emocionalna sloboda dobiva prednost.

Posao: Ideje se javljaju iznenada. Vikend potiče nekonvencionalno razmišljanje. Rutina se doživljava kao ograničenje.

Zdravlje: Nervna napetost može biti prisutna. Tijelo traži promjenu okruženja. Mentalna higijena postaje važna.

Snovi i vizije: Snovi su neobični i apstraktni. Ponavljaju se futuristički simboli. Podsvijest istražuje nepoznato.