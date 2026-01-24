Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su intenzivne, ali skrivene. Odnosi prolaze kroz tihe transformacije. Istine izlaze na površinu bez drame.
Posao: Vikend donosi introspektivne misli o moći i kontroli. Postaje jasno gdje se gubi energija. Promjene se pripremaju u tišini.
Zdravlje: Psihička napetost traži rasterećenje. Tijelo reagira na potisnute emocije. Potreba za regeneracijom je snažna.
Snovi i vizije: Snovi su duboki i simbolični. Ponavljaju se motivi tame i obnove. Podsvijest otvara skrivene teme.
