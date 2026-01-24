Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Odnosi se promatraju kroz ravnotežu davanja i primanja. Emocionalne dileme traže razrješenje. Harmonija se gradi kroz iskrenost.
Posao: Misli se okreću budućim suradnjama. Vikend donosi osjećaj olakšanja. Postaje jasnije kome se može vjerovati.
Zdravlje: Potreba za unutarnjim mirom je naglašena. Napetost se lako prenosi na tijelo. Ravnoteža postaje prioritet.
Snovi i vizije: Snovi nose slike vaganja i izbora. Javljaju se simboli odnosa. Podsvijest traži sklad.
