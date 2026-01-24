Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom ostaje izražena. Odnosi se sagledavaju iz šire perspektive. Iskrenost donosi olakšanje.
Posao: Misli bježe prema novim mogućnostima. Vikend potiče razmišljanje o promjenama. Stari planovi gube smisao.
Zdravlje: Energija oscilira. Potreba za kretanjem je naglašena. Tijelo traži izlaz iz rutine.
Snovi i vizije: Snovi donose slike putovanja. Javljaju se simboli daljina i horizonta. Podsvijest traži širenje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE DIO PRIČE /
Projekt u kojem je sudjelovao proslavljeni Vatreni kasni s plaćama: 'Bespotrebno ga razapinjete'
JURE PREMA TITULI /
Inter gubio pa razbio protivnika i pobjegao na šest bodova razlike
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. i 25. 01. 2026.