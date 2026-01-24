FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. i 25. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. i 25. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Potreba za slobodom ostaje izražena. Odnosi se sagledavaju iz šire perspektive. Iskrenost donosi olakšanje.

Posao: Misli bježe prema novim mogućnostima. Vikend potiče razmišljanje o promjenama. Stari planovi gube smisao.

Zdravlje: Energija oscilira. Potreba za kretanjem je naglašena. Tijelo traži izlaz iz rutine.

Snovi i vizije: Snovi donose slike putovanja. Javljaju se simboli daljina i horizonta. Podsvijest traži širenje.

Dnevni Horoskop Strijelac

