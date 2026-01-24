FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 24. i 25. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano. Odnosi se grade na povjerenju. Stabilnost dobiva veću vrijednost.

Posao: Odgovornosti se ni vikendom ne zaboravljaju. Ipak, dolazi do mentalnog rasterećenja. Dugoročni ciljevi postaju jasniji.

Zdravlje: Umor se nakuplja tiho. Tijelo traži discipliniran odmor. Ravnoteža se postiže jednostavnošću.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke o ciljevima. Javljaju se simboli uspona. Podsvijest podsjeća na izdržljivost.

