Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 24. i 25. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 24. i 25. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Emocije su nježne i duboke. Odnosi se proživljavaju intuitivno. Povezanost se osjeća i bez riječi.

Posao: Vikend donosi emocionalno distanciranje od obaveza. Kreativne misli spontano se pojavljuju. Inspiracija dolazi tiho.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na okolnu energiju. Potreba za povlačenjem raste.

Snovi i vizije: Snovi su proročanski i simbolični. Javljaju se slike vode i magle. Podsvijest šalje važne poruke.

Dnevni Horoskop Ribe

