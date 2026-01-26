Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 01. 2026.
Ljubav: Stabilnost u odnosima dolazi u prvi plan. Sigurnost se gradi kroz sitne, ali značajne geste. Emocije se izražavaju tiše, ali dublje.
Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Prepoznaje se vlastita vrijednost i trud koji je dugo bio zanemaren. Odluke se donose promišljeno i bez žurbe.
Zdravlje: Osjeća se potreba za usporavanjem. Tijelo traži više odmora nego inače. Unutarnji mir povoljno djeluje na opće stanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OVO SE NE PROPUŠTA /
Ponedjeljak donosi rukometni spektakl: Evo gdje i kada gledati utakmice na Europskom prvenstvu
PREGLED DANA /
Hrvatska ostala u igri za polufinale, ali situacija se jako zakomplicirala
OVO JE HRVATSKA! /
Predivno: Srna grlio lijepu sestru Antonelu, Marta ljubio suprugu, a Sigurdsson svoju novu djevojku
'MALO NAS JE AL' NAS IMA' /
Filip Ivić: 'To nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na hrvatski naboj i karakter'
BLISKI SUSRETI /
Divlje svinje u šetnji zadarskim kvartovima
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 01. 2026.