Bik

Dnevni horoskop, Bik, 26. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 26. 01. 2026.
Ljubav: Stabilnost u odnosima dolazi u prvi plan. Sigurnost se gradi kroz sitne, ali značajne geste. Emocije se izražavaju tiše, ali dublje.

Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Prepoznaje se vlastita vrijednost i trud koji je dugo bio zanemaren. Odluke se donose promišljeno i bez žurbe.

Zdravlje: Osjeća se potreba za usporavanjem. Tijelo traži više odmora nego inače. Unutarnji mir povoljno djeluje na opće stanje.

