Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 01. 2026.
Ljubav: Komunikacija igra ključnu ulogu u odnosima. Neizgovorene misli izlaze na površinu. Donosi se osjećaj emocionalnog rasterećenja.
Posao: Informacije stižu sa više strana. Fleksibilnost se pokazuje kao velika prednost. Moguća je promjena plana u zadnji tren.
Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Prisutan je umor koji dolazi od preopterećenja mislima. Potreban je predah od buke.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OVO SE NE PROPUŠTA /
Ponedjeljak donosi rukometni spektakl: Evo gdje i kada gledati utakmice na Europskom prvenstvu
PREGLED DANA /
Hrvatska ostala u igri za polufinale, ali situacija se jako zakomplicirala
OVO JE HRVATSKA! /
Predivno: Srna grlio lijepu sestru Antonelu, Marta ljubio suprugu, a Sigurdsson svoju novu djevojku
'MALO NAS JE AL' NAS IMA' /
Filip Ivić: 'To nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na hrvatski naboj i karakter'
BLISKI SUSRETI /
Divlje svinje u šetnji zadarskim kvartovima
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 01. 2026.