Dnevni horoskop, Rak, 26. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost je naglašena. Prošlost se provlači kroz sadašnje odnose. Stvara se prostor za dublje razumijevanje.
Posao: Na radnom mjestu osjeća se potreba za sigurnošću. Intuicija vodi kroz složene situacije. Donose se odluke koje dugoročno stabiliziraju.
Zdravlje: Psihičko stanje snažno utječe na tijelo. Potreba za povlačenjem postaje izraženija. Mirno okruženje donosi olakšanje.
