Neočekivanih priznanja sve je više, a emocije izmiču kontroli: 'Bježim od toga, a ne mogu pobjeći'

Cijela vila ponovno komentira odnos dviju kandidatkinja. Njihovi postupci bune djevojke – dvoličnost, iskrenost ili nešto treće?

Novi grupni spojevi bit će u znaku iskrenih priznanja, koja će neke djevojke ostaviti u šoku.

Foto: RTL

Dio kandidatkinja i dalje se ne može odlučiti samo za jednog Savršenog, a emocije koje osjećaju jako ih bune: „Mislim da dobivam lagane emocije prema njemu i to mi nije OK jer bježim od toga, a ne mogu pobjeći.“

Djevojke koje su osvojile zlatne ključeve dobile su priliku iskoristiti ih. No jedna od njih pitat će se je li na pravom mjestu ili je svog Savršenog krivo procijenila...

Foto: RTL

„Nije mi to iskreno s njegove strane... Ne mogu prihvatiti da je išta ozbiljno s njegove strane“, kazat će.

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

