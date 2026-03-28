BROJ JEDAN

Sabalenka je strašna: Došla do podviga kojim se mogu pohvaliti samo četiri tenisačice

Foto: Dax Tamargo/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sabalenka je time obranila prošlogodišnji naslov u Miamiju, a ujedno je i upotpunila takozvani 'sunshine double'

28.3.2026.
22:43
Hina
Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka osvojila je naslov pobjednice na WTA 1000 turniru u Miamiju nakon što je u finalu svladala Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 4-6, 6-3.

Sabalenka je time obranila prošlogodišnji naslov u Miamiju, a ujedno je i upotpunila takozvani "sunshine double" jer je prije dva tjedna trijumfirala i na WTA 1000 turniru u Indian Wellsu.

Ona je tako postala peta igračica u povijesti koja je u istoj godini osvojila Indian Wells i Miami, nakon Njemice Steffi Graf (1994, 1996), Belgijanke Kim Clijsters (2005), sunarodnjakinje Viktorije Azarenke (2016) i Poljakinje Ige Swiatek (2022).

Za Sabalenku ovoje već treći osvojeni turnir u 2026. jer je u siječnju slavila u Brisbaneu te je ostala na samo jednom porazu koji joj sed dogodio u finalu Australian Opena kada ju je svladala Kazahstanka Jelena Ribakina. Ukupno joj je ovo 23. WTA naslov u karijeri.

Gauff je ostala na 11 osvojenih naslova u karijeri, a ovo joj je bio prvi finale u 2026.

Wta MiamiMasters MiamiArina SabalenkaCoco Gauff
