Bravo, Mili! Hrvatski tenisač izborio finale u svom gradu, lovi prvi naslov karijere

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

28.3.2026.
19:11
Hina
Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP "challengera" u svom rodnom Splitu, on je u polufinalu nadigrao Belgijanca Kimmera Coppejansa sa 3-6, 6-4, 6-4.

Za 21-godišnjeg Poljička, trenutačno 396. igrača svijeta, ovo je treći plasman u finale nekog "challengera" u karijeri, ali još uvijek čeka na prvi naslov. U svibnju 2022. je u Zagrebu izgubio završni susret od Austrijanca Filipa Mišolića, a u rujnu prošle godine u Targu Muresu je predao finale Argentincu Marcu Trungellitiju.

U nedjeljnom finalu Poljičak će igrati protiv Nijemca Toma Gentzscha koji je u drugom polufinalu svladao Francuza Saschu Gueymarda sa 7-5, 6-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne tako, Bautista! Pogledajte veliku grešku Španjolca u Portugalu

Mili PoljičakAtp ChallengerSplit
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
