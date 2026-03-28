Bravo, Mili! Hrvatski tenisač izborio finale u svom gradu, lovi prvi naslov karijere

Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP "challengera" u svom rodnom Splitu, on je u polufinalu nadigrao Belgijanca Kimmera Coppejansa sa 3-6, 6-4, 6-4.

Za 21-godišnjeg Poljička, trenutačno 396. igrača svijeta, ovo je treći plasman u finale nekog "challengera" u karijeri, ali još uvijek čeka na prvi naslov. U svibnju 2022. je u Zagrebu izgubio završni susret od Austrijanca Filipa Mišolića, a u rujnu prošle godine u Targu Muresu je predao finale Argentincu Marcu Trungellitiju.

U nedjeljnom finalu Poljičak će igrati protiv Nijemca Toma Gentzscha koji je u drugom polufinalu svladao Francuza Saschu Gueymarda sa 7-5, 6-4.

