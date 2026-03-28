Hrvatski tenisač dao zanimljiv odgovor na pitanje hoće li navijati za BiH ili Italiju

Utorak navečer donosi spektakl u Zenici. Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije u utakmici koja sve odlučuje borit će se za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Talijanski Sky sport za mišljenje o ovoj utakmici pitao je i hrvatskog tenisača rodom iz Banje Luke, Ivana Ljubičića koji je s 14 godina otišao u Italiju i tamo stvorio tenisko ime. "Ovo je prilika kakva se teško ponavlja za BiH. S druge strane, Italija mora biti na Svjetskom prvenstvu s obzirom na to da prethodna dva puta nije sudjelovala. Žao mi je što igraju jedni protiv drugih, ali bit će to posebna utakmica", kazao je Ljubičić.

Ivan je dao zanimljivo odgovor na pitanje kome pripadaju njegove simpatije. "Ako Italija prva postigne gol, onda ću navijati za BiH, a ako BiH prva zabije, onda ću navijati za Italiju. Kod mene je to uvijek tako. Ipak, na kraju će netko morati pobijediti", zaključio je nekad treći tenisač svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija