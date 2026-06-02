Instagram uvodi opciju za anonimno gledanje priča: Nova sloboda ima svoju cijenu

Meta je predstavila novu mogućnost unutar svoje plaćene pretplate Instagram Plus koja je uzburkala digitalni svijet: takozvani "inkognito" način rada. Ova mogućnost korisnicima donosi pregledavaju tuđe priče (Stories) bez da se njihovo ime pojavi na popisu gledatelja.

Dok jedni pozdravljaju novu razinu privatnosti, drugi upozoravaju na potencijalne negativne posljedice koje narušavaju temeljnu transparentnost na kojoj je ova popularna funkcija izgrađena. Pitanje koje se nameće jest je li ovo korak prema većoj slobodi korisnika ili uvod u novu eru digitalnog voajerizma s cijenom?

Što donosi pretplata na Instagram Plus?

Nova mogućnost anonimnog pregledavanja priča nije samostalna opcija, već je dio šireg paketa ekskluzivnih alata dostupnih isključivo pretplatnicima na Instagram Plus. Za mjesečni iznos od oko 3,43 eura, korisnici dobivaju pristup nizu pogodnosti osmišljenih da obogate njihovo iskustvo na platformi. Jedna od najzanimljivijih dodatnih funkcija jest uvid u to koliko je puta vaša vlastita priča ponovno pogledana od strane istog korisnika, što kreatorima sadržaja nudi dublju analitiku angažmana.

Nadalje, pretplata omogućuje stvaranje više prilagođenih popisa publike za priče, nadilazeći postojeću opciju "Bliski prijatelji" (Close Friends) i dajući korisnicima finiju kontrolu nad time tko vidi njihov sadržaj. Još jedna praktična pogodnost je mogućnost produženja trajanja priče za dodatna dvadeset i četiri sata, dajući objavama dvostruko duži životni vijek. Pretplatnici također mogu izraziti posebno odobravanje pomoću "superlajkova" na priče drugih korisnika te dobiti prioritetno prikazivanje u feedovima svojih pratitelja, čime se povećava vidljivost njihovih objava. Ipak, unatoč svim ovim dodacima, upravo je anonimno gledanje priča izazvalo najviše rasprava.

Od dugotrajnog testa do globalne značajke

Uvođenje "inkognito" načina rada nije bila ishitrena odluka. Meta je ovu značajku mjesecima pažljivo testirala na odabranim tržištima, uključujući Filipine, Japan i Meksiko, kako bi procijenila reakcije korisnika i tehničku izvedivost. Nakon probnog razdoblja, donesena je odluka da se funkcija integrira u sustav plaćene pretplate koji se postupno širi diljem svijeta.

Ovaj potez signalizira Metinu strategiju monetizacije platforme kroz ekskluzivne funkcije, slijedeći trend koji su već postavile druge društvene mreže poput X-a (bivšeg Twittera) i Snapchata. Zanimljivo je da su korisnici godinama tražili neslužbene načine za postizanje anonimnosti, koristeći se raznim aplikacijama trećih strana i proširenjima za preglednike koja su često bila nepouzdana i sigurnosno rizična. Sada je Meta tu želju prepoznala, zapakirala je u siguran, službeni proizvod i na njega stavila cijenu.

Sloboda ili alat za zlouporabu?

Reakcije na novu značajku duboko su podijeljene i otvaraju širu raspravu o prirodi privatnosti na društvenim mrežama. S jedne strane, mnogi korisnici pozdravljaju mogućnost pregledavanja sadržaja bez osjećaja društvenog pritiska ili obveze interakcije. To im omogućuje da slobodno istražuju profile bez ostavljanja digitalnog traga, bilo da je riječ o praćenju konkurencije, provjeravanju bivših partnera ili jednostavno znatiželjnom pregledavanju bez namjere ostvarivanja kontakta. Za njih, ovo je povratak dijela privatnosti koja je erodirala u hiperpovezanom svijetu.

S druge strane, kreatori sadržaja i stručnjaci za digitalnu sigurnost izražavaju ozbiljnu zabrinutost. Ključni element Instagram priča dosad je bila transparentnost – autor je uvijek mogao vidjeti tko je pogledao njegovu objavu. Taj popis gledatelja nije služio samo zadovoljavanju znatiželje, već je bio i važan sigurnosni mehanizam, piše Russh.

Potencijal za digitalno uhođenje

Kritičari upozoravaju da Instagramova nova značajka za anonimno gledanje priča može značajno otežati otkrivanje neželjenog praćenja i digitalnog uznemiravanja. Osoba koja objavljuje sadržaj gubi mogućnost identifikacije profila koji je opsesivno prati, što stvara osjećaj nemoći i izloženosti. Anonimnost koju gledatelj plaća izravno se oduzima od osjećaja sigurnosti kreatora.

Time se narušava prešutni društveni ugovor platforme: "Ja dijelim dio svog života, a zauzvrat vidim tko je dio moje publike". Ovaj novitet, tvrde stručnjaci, pruža privatnost gledateljima na izravnu štetu privatnosti i sigurnosti onih koji objavljuju.

Ovaj potez Mete postavlja temeljna pitanja o budućnosti društvenih interakcija na internetu. Dok platforme traže nove izvore prihoda, granice između privatnosti, transparentnosti i sigurnosti postaju sve nejasnije. Hoće li plaćene značajke stvoriti digitalni svijet podijeljen na one koji si mogu priuštiti anonimnost i one koji ostaju izloženi? Odgovor na to pitanje oblikovat će ne samo način na koji koristimo Instagram, već i našu cjelokupnu percepciju onoga što znači biti vidljiv u digitalnom dobu.

