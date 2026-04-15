Upozorenje stručnjaka za sigurnost: 'Aplikacijama nikada nemojte odobriti ove pristupe'

Kada odlučite učitati fotografiju na Instagram ili neku drugu društvenu mrežu, suočit ćete se s izborom: hoćete li aplikaciji dopustiti pristup cijeloj galeriji ili ne?

Gotovo sve aplikacije koje svakodnevno koristimo tražit će da im dopustite puni pristup slikama i videozapisima iz vaše galerije i trebali biste dvaput razmisliti prije nego što to dopustite, bez obzira na to koliko može biti praktično, upozoravaju stručnjaci za zaštitu privatnosti.

U galerijama imamo fotografije s osobnim podacima

"Kada ograničite pristup samo na odabrane fotografije, time se istovremeno štitite od slučajnog učitavanja više slika nego što ste namjeravali te osiguravate da aplikacija ne može pristupiti podacima kojima ne želite da pristupi, bilo slučajno ili zbog zle namjere,” objasnio je Thorin Klosowski, aktivist za sigurnost i privatnost iz Electronic Frontier Foundationa.

Vaša galerija ne sadrži samo zabavne fotografije s putovanja i obiteljske slike, nego je i zapis o tome tko ste i što volite. Često fotografiramo dokumente, poput putovnica, osobnih iskaznica ili kreditnih kartica. To su vrste slika koje prevaranti žele iskoristiti. Godine 2023. istraživači su otkrili da su zlonamjerne aplikacije skenirale korisničke galerije u potrazi za frazama za oporavak kripto novčanika. Google i Apple su kasnije uklonili te aplikacije iz svojih trgovina.

Svakako je nezgodnije tražiti po albumima onu jednu fotografiju koju želite objaviti nego imati cijelu galeriju dostupnu unutar aplikacije, ali u tome i jest poanta. To dodatno vrijeme koje potrošite na odabir jedne fotografije tjera vas da razmislite o tome što točno želite podijeliti s aplikacijom koja bi kasnije mogla ugroziti vašu privatnost.

Meta izaziva zabrinutost

Meta ima dugu povijest zabrinutosti kod onih koji zagovaraju zaštitu privatnosti. Godine 2022. Facebook je policiji dostavio privatne poruke majke i kćeri koje su se suočavale s kaznenim prijavama zbog navodnog prekida trudnoće.

“To je posebno upečatljiv primjer kako je Meta spremna dijeliti podatke s tijelima za provođenje zakona... kako bi nastavila narušavati privatnost i građanska prava Amerikanaca,” rekao je Will Owen, direktor komunikacija u neprofitnoj organizaciji Surveillance Technology Oversight Project.

Prošle godine, jedna Facebook značajka tražila je od korisnika da dopuste pristup galeriji kako bi se automatski predlagale AI-uređene verzije njihovih fotografija. U skočnom prozoru pisalo je: “Dopustiti obradu u oblaku kako bi se dobile kreativne ideje iz vaše galerije?” Međutim, ako bi korisnici to dopustili, istovremeno bi pristali i na to da Meta-ina umjetna inteligencija analizira njihove slike i crte lica — što je neke korisnike uznemirilo. Ta značajka više nije dostupna u Facebooku. Meta nije odgovorila na pitanja HuffPosta o statusu te značajke.

Uvijek personalizirajte privatnost u aplikacijama

Općenito, uvijek biste trebali provjeriti što dopuštate aplikaciji da vidi na vašem telefonu. Na Facebooku to možete učiniti tako da otvorite aplikaciju, odaberete “Postavke i privatnost”, a zatim “Prijedlozi dijeljenja iz galerije” unutar “Postavki”. Odatle možete uključiti ili isključiti opciju “Dobivanje prijedloga iz galerije tijekom pregledavanja Facebooka”.

Odbijanje davanja punog pristupa bilo kojoj aplikaciji jedan je od načina da spriječite slučajno dijeljenje slika zbog kojih biste kasnije mogli požaliti. Klosowski kaže da je vidio “bezbroj priča tijekom godina o ljudima koji su slučajno učitali cijele svoje fotogalerije na društvene mreže zbog zbunjujućih upita”.

Kada odbijete dati puni pristup vašoj galeriji omiljenoj aplikaciji, trebat će vam koji korak više da pronađete i odaberete željenu sliku, što je malo nezgodnije. “Shvaćam da ljudima smeta odabir fotografija jer je korisničko iskustvo prilično loše, ali nuspojava je da to stvara malu prepreku koja vas natjera da razmislite trebate li uopće objaviti tu fotografiju, a to nije uvijek loše,” zaključuje Klosowski.

POGLEDAJTE GALERIJU

