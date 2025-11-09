Kruži nova prevara na WhatsAppu: Ovu poruku nemojte otvarati, riječ je o zamci

Naizgled bezazleno pitanje može postati ozbiljna prijetnja. Ako na WhatsAppu dobijete poruku s tekstom poput „Jesi li to ti?“ ili „Znaš li ovu fotografiju?“, budite oprezni.

Milijuni korisnika svakodnevno koriste WhatsApp, što ga čini idealnom metom za prevarante. Trenutno kruži posebno podmukla prijevara: korisnici primaju slike uz navodno bezopasna pitanja. Ono što na prvi pogled zvuči jednostavno i bezopasno, u stvarnosti može imati ozbiljne posljedice.

Prevaranti iskorištavaju ljudsku znatiželju

Prevaranti ciljano računaju na znatiželju primatelja poruke. Portal Futurezone upozorava da se iza takvih fotografija često kriju zaražene ili manipulirane datoteke.

Otvaranje ili čak automatsko prikazivanje tih datoteka može zaraziti mobitel i hakerima omogućiti pristup osobnim i osjetljivim podacima. Posebno je opasno što u nekim slučajevima nije potrebno kliknuti na poruku – dovoljno je da se automatski prikaže pregled slike.

Foto: Shutterstock/ilustracija

Kako kriminalci iskorištavaju ranjivosti WhatsAppa

Hakeri koriste propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i videozapise. Manipuliranjem procesa tzv. „parsiranja“ (analize medijskog sadržaja), zlonamjerni kod može se pokrenuti u pozadini, bez ikakve akcije korisnika.

Nakon aktivacije zloćudnog softvera, prevaranti mogu čitati vaše poruke, doći do spremljenih lozinki ili preuzeti kontrolu nad uređajem. Često se šteta otkriva tek kada dođe do krađe identiteta ili zloupotrebe računa.

Foto: Shutterstock/ilustracija

Nije jedina prijetnja

WhatsApp upozorava i na druge vrste prijevara, među kojima su:

Poruke od „prijatelja“ ili „članova obitelji“ koji traže novac.

Lažne poslovne ponude s obećanjem lakog zarada od kuće.

Investicijske i kripto prijevare s minimalnim rizikom.

Takve poruke često sadrže pravopisne pogreške, traže klik na sumnjive linkove ili osobne podatke.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi

Najbolja zaštita počinje u postavkama WhatsAppa:

Idite na Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija.

Isključite automatsko preuzimanje datoteka.

Tako sami odlučujete koje slike i videozapise želite preuzeti, a sumnjivi sadržaji ostat će blokirani.

Također, redovito ažurirajte sustav i aplikaciju kako biste zatvorili potencijalne sigurnosne propuste.

Što učiniti ako ste već kliknuli?

Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku:

Odmah blokirajte broj i prijavite kontakt.

Provjerite ima li neuobičajenih aktivnosti na telefonu, poput nepoznatih aplikacija ili povećanog prometa podataka.

Promijenite lozinke za e-mail, društvene mreže i internetsko bankarstvo.

Ako sumnjate na krađu podataka, obratite se policiji.

U pravilu, ako poruka zvuči „predobro da bi bila istinita“ ili vam djeluje sumnjivo – ne otvarajte je i provjerite s pošiljateljem drugim komunikacijskim putem.

